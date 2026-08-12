В Якутске 10 человек, в том числе 6 детей, отравились шаурмой

В Якутске 6 детей и 4 взрослых отравились шаурмой В Якутске 10 человек, в том числе 6 детей, отравились шаурмой

Москва12 авг Вести.В Якутске 10 человек, в том числе 6 детей, отравились шаурмой, приобретенной в одном из заведений общественного питания. Об этом сообщило Министерство здравоохранения по республике Саха (Якутия).

Ранее стало известно, что, предварительно, с 10 по 11 августа пострадавшие приобретали готовую еду в общепите на улице Курашова, затем почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медпомощью.

За медицинской помощью обратилось 10 человек с симптомами пищевой токсикоинфекции, в том числе 6 детей. Все пострадавшие лица связывают заболевание с употреблением шаурмы … Из … заболевших 8 человек госпитализированы в инфекционные стационары, 2 человека получают лечение в амбулаторных условиях говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что состояние пациентов стабильное. Им оказывается необходимая помощь.

По факту отравления людей Следственный комитет (СК) организовал проверку.