"112": 51 человек отравился после доставки суши и пиццы в Салехарде

"112": более 50 человек отравились после доставки суши и пиццы в Салехарде "112": 51 человек отравился после доставки суши и пиццы в Салехарде

Москва11 авг Вести.В Салехарде произошло массовое отравление людей после употребления еды из доставки Wasabi89 — пострадал 51 человек, среди которых 18 детей. Об этом сообщило интернет-издание "112".

Отмечается, что у пострадавших подтвержден сальмонеллез. Большинство из них лечатся амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, из них 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.