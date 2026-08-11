Москва11 авгВести.В Салехарде произошло массовое отравление людей после употребления еды из доставки Wasabi89 — пострадал 51 человек, среди которых 18 детей. Об этом сообщило интернет-издание "112".
Отмечается, что у пострадавших подтвержден сальмонеллез. Большинство из них лечатся амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, из них 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия.
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