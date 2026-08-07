До 47 выросло число отравившихся готовой продукцией на Ямале

Число отравившихся после употребления готовой пищи на Ямале увеличилось до 47 До 47 выросло число отравившихся готовой продукцией на Ямале

Москва7 авг Вести.До 47 выросло число отравившихся готовой продукцией из доставки суши и пиццы компании WASABI89 в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Из 47 пострадавших – 12 детей.

Ранее сообщалось, что 36 человек заболели сальмонеллезом после употребления продуктов доставки компании WASABI89. Было возбуждено уголовное дело.

Сорок семь пострадавших, из них 12 детей, трое госпитализированы. Было (госпитализированных – Прим. ред.) четверо, один человек выписался отмечается в сообщении

Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Были выявлены нарушения, работа компании приостановлена.