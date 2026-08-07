Москва7 авгВести.До 47 выросло число отравившихся готовой продукцией из доставки суши и пиццы компании WASABI89 в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Из 47 пострадавших – 12 детей.
Ранее сообщалось, что 36 человек заболели сальмонеллезом после употребления продуктов доставки компании WASABI89. Было возбуждено уголовное дело.
Сорок семь пострадавших, из них 12 детей, трое госпитализированы. Было (госпитализированных – Прим. ред.) четверо, один человек выписалсяотмечается в сообщении
Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Были выявлены нарушения, работа компании приостановлена.