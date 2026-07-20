Число пострадавших от сальмонеллеза на базе в Новоселицком округе достигло 97

В Ставропольском крае число отравившихся на базе отдыха увеличилось до 97 Число пострадавших от сальмонеллеза на базе в Новоселицком округе достигло 97

Москва20 июл Вести.Число пострадавших в результате массового отравления на базе отдыха в Новоселицком округе Ставропольского края увеличилось до 97 человек. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.

По данным следствия, в июле 2026 года в гостиничном комплексе на водохранилище Волчьи Ворота были нарушены санитарно-эпидемиологические правила при приготовлении, хранении и реализации готовой продукции. В результате 84 отдыхающих и 13 сотрудников комплекса почувствовали ухудшение самочувствия. Предварительный диагноз – острый инфекционный гастроэнтерит.

В медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 84 человека, отдыхавших на базе, и 13 работников комплекса. Им поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный" говорится в публикации Следкома

Девять человек госпитализировали, среди них трое детей. Семеро уже выписаны, двое продолжают лечение.

Причиной отравления предварительно назван возбудитель сальмонеллеза, обнаруженный в пробах готовых блюд, замороженных продуктах местного мясокомбината и смывах с инвентаря.

Деятельность комплекса приостановлена, проведена дезинфекция. Расследование уголовного дела продолжается.