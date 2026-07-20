На Ставрополье причиной отравления на базе отдыха стали зараженные окорочка

На Ставрополье куриные окорочка привели к отравлению 79 человек на базе отдыха На Ставрополье причиной отравления на базе отдыха стали зараженные окорочка

Москва20 июл Вести.Причиной массового отравления отдыхающих в Ставропольском крае стала курятина, поступившая на базу отдыха из Невинномысска. Именно зараженные окорочка привели к ухудшению самочувствия десятков человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным Министерства здравоохранения Ставропольского края, в Новоселицком округе, где расположена база, пострадали 79 человек, из которых 25 - несовершеннолетние. Врачи госпитализировали 53 пострадавших, остальные получают амбулаторную помощь

Заражены были окорочка, которые поставили на базу отдыха из города Невинномысска цитирует источник агентство ТАСС

Деятельность базы временно приостановлена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

Ранее сообщалось, что на Ставрополье устанавливали обстоятельства инцидента, в результате которого несколько десятков человек, включая детей, почувствовали недомогание на одной из баз отдыха.