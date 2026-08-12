Несколько человек, в том числе дети отравились в Якутске

В Якутске несколько человек отправились в кафе быстрого питания Несколько человек, в том числе дети отравились в Якутске

Москва12 авг Вести.В Якутске несколько человек, в том числе дети отравились едой в кафе быстрого питания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия). Пострадавшие обратились в медучреждение с признаками кишечной инфекции.

Предварительно установлено, что люди почувствовали недомогание после употребления готовой продукции, которая была ими приобретена в одной из уличных точек общественного питания в г. Якутске отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Прокуратур города начала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и прав потребителей.