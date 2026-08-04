Суд в Адыгее запретил бизнесмену работать в общепите после отравления 63 человек

В Адыгее суд вынес приговор бизнесмену по делу об отравлении 63 человек Суд в Адыгее запретил бизнесмену работать в общепите после отравления 63 человек

Москва4 авг Вести.В Майкопе суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю по делу о массовом отравлении посетителей его ресторана. Бизнесмен признан виновным по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в июле 2025 года после употребления блюд из этого заведения острую кишечную инфекцию подхватили 63 человека, включая 19 детей. Все пострадавшие обратились за помощью к врачам. Ущерб им был впоследствии возмещен.

Суд запретил бизнесмену работать в сфере общественного питания в течение полутора лет.

Приговором Майкопского городского суда предпринимателю Я. назначено наказание в виде запрета заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на 1 год 6 месяцев говорится в публикации

Приговор пока не вступил в законную силу.