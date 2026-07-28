Москва28 июлВести.В Санкт-Петербурге осудили женщину, нарушившую санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего заболели более 290 человек. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением, производством, хранением пищевой продукции, контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сроком на 2 годаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В сентябре 2023 года обвиняемая, занимая должность директора производства, допустила многочисленные нарушения санитарных норм при изготовлении различных видов готовой продукции в кулинарном цехе на улице Генерала Хрулева. Позднее в результате употребления этой продукции в больницы обратились более 290 человек с инфекционными заболеваниями, включая сальмонеллез.
В ходе расследования вина женщины была полностью доказана. Она признана виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей).