В Петербурге женщина осуждена за нарушение эпиднорм, после чего отравились люди

В Петербурге женщина осуждена за нарушение эпиднорм, после чего отравились люди В Петербурге женщина осуждена за нарушение эпиднорм, после чего отравились люди

Москва28 июл Вести.В Санкт-Петербурге осудили женщину, нарушившую санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего заболели более 290 человек. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением, производством, хранением пищевой продукции, контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сроком на 2 года говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В сентябре 2023 года обвиняемая, занимая должность директора производства, допустила многочисленные нарушения санитарных норм при изготовлении различных видов готовой продукции в кулинарном цехе на улице Генерала Хрулева. Позднее в результате употребления этой продукции в больницы обратились более 290 человек с инфекционными заболеваниями, включая сальмонеллез.

В ходе расследования вина женщины была полностью доказана. Она признана виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей).