Москва7 маяВести.Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее 5-летний ребенок отравился наркотиками. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Сама женщина является употребляющий запрещенные вещества.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении наркозависимой женщины, по вине которой пострадал ее малолетний сынсказано в публикации
Отмечается, что дело заведено по ч. 1 ст. 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Инцидент произошел после того, как мать оставила на столе бутылку с остатками веществ. Из нее ребенок отпил неизвестную жидкость. В настоящее время он госпитализирован.
Проверка продолжается.