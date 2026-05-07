В Петербурге завели уголовное дело после приема ребенком наркотиков

На жительницу Петербурга завели дело после отравления ребенка наркотиками В Петербурге завели уголовное дело после приема ребенком наркотиков

Москва7 мая Вести.Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее 5-летний ребенок отравился наркотиками. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Сама женщина является употребляющий запрещенные вещества.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении наркозависимой женщины, по вине которой пострадал ее малолетний сын сказано в публикации

Отмечается, что дело заведено по ч. 1 ст. 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Инцидент произошел после того, как мать оставила на столе бутылку с остатками веществ. Из нее ребенок отпил неизвестную жидкость. В настоящее время он госпитализирован.

Проверка продолжается.