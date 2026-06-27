Дело возбуждено после отравления на вечеринке в Подмосковье

СК возбудил дело после массового отравления в Солнечногорске Дело возбуждено после отравления на вечеринке в Подмосковье

Москва27 июн Вести.Уголовное дело возбуждено после массового отравления в подмосковном городском округе Солнечногорск, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, ЧП произошло 26 июня в частном доме на территории коттеджного поселка Бакеево.

Скончались двое мужчин 2000 года рождения, еще шестеро человек госпитализированы с признаками отравления говорится в заявлении Следкома, опубликованном в мессенджере MAX

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.