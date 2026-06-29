СК предъявил обвинение фигурантам дела об отравлении наркотиками в Подмосковье Фигурантам дела об отравлении наркотиками в Подмосковье предъявлено обвинение

Москва29 июн Вести.По делу о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье обвинение предъявлено четверым фигурантам. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

В рамках расследования уголовного дела по факту смерти двоих человек в результате отравления предъявлено обвинение четверым мужчинам… Сегодня следователь планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии правоохранителей, 26 июня один из обвиняемых приобрел у своего знакомого запрещенные вещества, и раздал приятелям, отдыхающим вместе с ним в арендованном доме в деревне Бакеево. В результате двое погибли, еще семеро попали в больницу.

Обвиняемые – покупатель, два продавца и курьер.