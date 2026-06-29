Москва29 июнВести.По делу о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье обвинение предъявлено четверым фигурантам. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
В рамках расследования уголовного дела по факту смерти двоих человек в результате отравления предъявлено обвинение четверым мужчинам… Сегодня следователь планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии правоохранителей, 26 июня один из обвиняемых приобрел у своего знакомого запрещенные вещества, и раздал приятелям, отдыхающим вместе с ним в арендованном доме в деревне Бакеево. В результате двое погибли, еще семеро попали в больницу.
Обвиняемые – покупатель, два продавца и курьер.