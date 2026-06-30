Москва30 июнВести.В городе Солнечногорск Московской области суд вынес решение об аресте четверых фигурантов уголовного дела о массовом отравлении наркотиками. Об этом сообщает СК Подмосковья.
Это произошло после ходатайства следователя следственного отдела по г. Солнечногорску.
Судом арестованы четверо мужчин, обвиняемых … в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в крупном размереговорится в канале регионального СК в MAX
Днем ранее СК предъявил обвинение фигурантам дела об отравлении наркотиками.
Отравление произошло 26 июня в деревне Бакеево после того, как один из обвиняемых купил наркотики и раздал отдыхающим с ним приятелям. Два человека погибли, семеро оказались в больнице.