Четверо фигурантов дела об отравлении наркотиками в Подмосковье арестованы

В Подмосковье арестовали четверых обвиняемых в массовом отравлении наркотиками Четверо фигурантов дела об отравлении наркотиками в Подмосковье арестованы

Москва30 июн Вести.В городе Солнечногорск Московской области суд вынес решение об аресте четверых фигурантов уголовного дела о массовом отравлении наркотиками. Об этом сообщает СК Подмосковья.

Это произошло после ходатайства следователя следственного отдела по г. Солнечногорску.

Судом арестованы четверо мужчин, обвиняемых … в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в крупном размере говорится в канале регионального СК в MAX

Днем ранее СК предъявил обвинение фигурантам дела об отравлении наркотиками.

Отравление произошло 26 июня в деревне Бакеево после того, как один из обвиняемых купил наркотики и раздал отдыхающим с ним приятелям. Два человека погибли, семеро оказались в больнице.