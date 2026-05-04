В Смоленской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими Смоленский суд арестовал подозреваемого в ДТП с двумя погибшими

Москва4 мая Вести.Гагаринский районный суд Смоленской области заключил под стражу 48-летнего мужчину, подозреваемого в ДТП, в котором погибли двое братьев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Смоленской области.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 1 мая в селе Темкино нетрезвый водитель врезался в электросамокат, на котором передвигались двое братьев 11 и 19 лет. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте происшествия.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Суд, изучив материалы дела... постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

Фигурант пробудет под арестом до 1 июля.