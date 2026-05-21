Сбивший двух человек и скрывшийся водитель задержан в Московской области

Москва21 мая Вести.В Подмосковье по горячим следам задержан водитель, сбивший двух человек на обочине дороге в Лотошине, сообщила в мессенджере МАХ официальный представитель МВД России Ирина Волк.

20 мая на 68 километре автодороги Лотошино – Суворово – Клин водитель автомобиля Lada Priora, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и наехал на стоявших на обочине мужчин. 42-летний мужчина погиб, а его 19-летний сын госпитализирован с травмами. Водитель с места происшествия скрылся.

Оперативниками уголовного розыска и сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по г.о. Клин подозреваемый установлен и задержан. В отношении него следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело сообщила Ирина Волк

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.