В Омске пьяный водитель сбил насмерть двух мужчин, менявших колесо на трассе На омской трассе двое мужчин погибли из-за пьяного водителя

Москва24 апр Вести.Прокуратура Омска начала проверку в связи со смертельным ДТП на городской трассе. Подробности ведомство сообщает в MAX.

По предварительным данным, днем 24 апреля на пересечении улиц Нефтезаводская и Энтузиастов двое мужчин, находясь на "островке безопасности", меняли колесо на автомобиле "Мазда". В этот момент проезжавший мимо водитель автомобиля "Тойота Спринтер" потерял управление. Продолжая неуправляемое движение, он столкнулся с автомобилем "Тойота Камри". Затем второй автомобиль отбросило на стоящий "Рено Логан".

В результате ДТП пешеход 32-летний мужчина скончался на месте, его знакомый скончался в карете скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что виновник аварии был пьян. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.