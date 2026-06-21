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Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП под Архангельском

В Архангельской области два человека погибли в ДТП Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП под Архангельском

Москва21 июн Вести.В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Северодвинска, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает Следственный комитет по Архангельской области и НАО.

21 июня мужчина сел пьяным за руль автомобиля "ЧАНГАН" и на дороге Архангельск - Онега выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с мопедом. В результате, погиб 32-летний водитель мопеда и его 13-летний пассажир.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены экспертизы говорится в сообщении

Следствие будет ходатайствовать перед судом, чтобы подозреваемый был заключен под стражу.