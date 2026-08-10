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В Архангельской области в озере найдены тела двух человек, проводится проверка

Двое утонули при опрокидывании лодки в Архангельской области В Архангельской области в озере найдены тела двух человек, проводится проверка

Москва10 авг Вести.Два человека погибли в Холмогорском районе Архангельской области на Осозере из-за опрокидывания лодки. Следком по Архангельской области и НАО проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе поисковых мероприятий в озере Осозеро в Холмогорском районе обнаружены тела двух братьев в возрасте 44 и 53 лет и перевернутая металлическая лодка уточняется в сообщении

Сообщается, что на мужчинах не было спасательных жилетов. Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия.