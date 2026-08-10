Москва10 авгВести.Два человека погибли в Холмогорском районе Архангельской области на Осозере из-за опрокидывания лодки. Следком по Архангельской области и НАО проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе поисковых мероприятий в озере Осозеро в Холмогорском районе обнаружены тела двух братьев в возрасте 44 и 53 лет и перевернутая металлическая лодкауточняется в сообщении
Сообщается, что на мужчинах не было спасательных жилетов. Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия.