В Ленобласти нашли тела двух туристов с унесенной ветром байдарки

Мужчину и женщину с унесенной ветром лодки нашли мертвыми в Ленобласти В Ленобласти нашли тела двух туристов с унесенной ветром байдарки

Москва22 июл Вести.В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля. Об этом сообщило управление МЧС России по региону в MAX.

Ранее сообщалось, что группа из 14 туристов отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихой вечером воскресенья, но из-за сильного ветра судна унесло в открытую акваторию Ладожского озера. Двенадцать человек, в том числе пятерых детей, спасли, еще двое пропали. Их тела нашли только сегодня, 22 июля.

В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля 2026 года говорится в сообщении МЧС

В работах участвовал отряд аварийно-спасательной службы ЛО города Приозерска.