Москва22 июлВести.В Ленинградской области найдены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия на байдарках в Ладожском озере 19 июля. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдаркамиотметили в пресс-службе МЧС Ленинградской области в МАХ
Ранее сообщалось, что 14 туристов на лодках оказалась в эпицентре неблагоприятных погодных условий на Ладожском озере. Спасатели продолжали работу с момента эвакуации выживших участников группы.