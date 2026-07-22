Обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время ЧП на Ладожском озере

В Ленинградской области найдены тела двух туристов, пропавших на Ладожском озере Обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время ЧП на Ладожском озере

Москва22 июл Вести.В Ленинградской области найдены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия на байдарках в Ладожском озере 19 июля. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками отметили в пресс-службе МЧС Ленинградской области в МАХ

Ранее сообщалось, что 14 туристов на лодках оказалась в эпицентре неблагоприятных погодных условий на Ладожском озере. Спасатели продолжали работу с момента эвакуации выживших участников группы.