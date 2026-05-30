Москва30 мая Вести.Тела двух сапбордистов, которые ушли кататься на реке Иртыш в Омской области 25 мая и не вернулись, найдены. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Ранее в Следственном комитете подтвердили обнаружение тела 43-летней Ольги Симочкиной.

40-летнего Анатолия Б. обнаружили неподалеку от места, где пара начинала заплыв у поселка Николаевка на берегу Иртыша. Тело 43-летней Ольги С. нашли ниже по течению той же реки отмечается в сообщении

Возлюбленных искали более пяти дней. Катанием на сапбордах они увлекались давно.