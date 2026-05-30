Москва30 мая Вести.Волонтеры и родственники обнаружили тело пропавшей в Омске сапбордистки Ольги Симочкиной, которая вместе с возлюбленным перестала выходить на связь 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Ранее стало известно, что пара отправилась на реку Иртыш, чтобы покататься на сапбордах. 43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко давно увлекаются катанием на сапах.

Появилась информация, что сегодня утром Ольга Симочкина обнаружена друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Мы ее проверяем отмечается в сообщении

Других подробностей не приводится.