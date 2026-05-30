Москва30 мая Вести.В понедельник, 25 мая, в Омске пропала пара сапбордистов. За прошедшее с их исчезновения время доски могло прибить к берегу и их могли забрать рыбаки или местные жители. Об этом рассказала омский инструктор по сапсерфингу Екатерина Кулевец в беседе с РИА Новости.

43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко пропали после того, как отправились кататься на сапбордах на реку Иртыш.

Как уточнила Кулевец, пара скорее всего пошла до реки пешком и, судя по прошлым фото их сплавов, они не пользовались спасательными жилетами.

Сейчас пишут, что ищут сапы, но их могло прибить к берегу, где-нибудь в кустах. Также, как с воды, так и у берега их могли забрать рыбаки или местные жители отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что 30 мая волонтеры и родственники обнаружили тело Ольги Симочкиной.