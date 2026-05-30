СК: найдено тело пропавшей в Омске сапбордистки

Москва30 мая Вести.Следственный комитет подтвердил обнаружение тела сапбордистки, которая вместе с возлюбленным пропала 25 мая в Омске. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова в беседе с ТАСС.

Рядом с телом женщины в затоне на реке Иртыш были обнаружены два сапборда.

Да, найдено тело женщины, рядом с ней два сапборда приводятся слова Болдиновой

43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко пропали после того, как отправились кататься на сапбордах на реку Иртыш.