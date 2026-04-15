Москва15 апр Вести.Знаменитый путешественник Юрий Маслобоев, участвовавший в кругосветной экспедиции на самодельном надувном парусном катамаране, погиб, катаясь на кайте на Новосибирском водохранилище, которое также именуется Обским морем Об этом РИА Новости сообщил друг Маслобоева экстремал Александр Орлов.

Он уточнил, что трагедия произошла 14 апреля.

Орлов признался, что никто не знает, что именно произошло. Очевидцы увидели лежащего мужчину, причем сперва появилась информация, что он находился в воде головой вниз, а затем – что лежал на льду около промоины неподалеку от берега. На место вызвали спасателей.

Подъехала лодка, его вытащили на лед, делали реанимацию сердечно-легочную, вроде запустили сердце, приехала скорая… в скорой еще раз сердце остановилось. Запустили, довезли до больницы – и еще раз остановилось. И уже больше не смогли его реанимировать рассказал друг погибшего

Юрию Маслобоеву 12 апреля исполнилось 65 лет.