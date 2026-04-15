Знаменитый путешественник Маслобоев провалился под лед в Новосибирске и погиб В Новосибирске погиб известный путешественник Юрий Маслобоев

Москва15 апр Вести.Известный путешественник Юрий Маслобоев погиб, провалившись под лед на Новосибирском водохранилище, сообщил ТАСС его друг, парапланерист и экстремал Александр Орлов.

Он рассказал, что, по мнению близких Маслобоева, ему могло стать плохо. Дело в том, что мужчина, находясь на водохранилище, отправился к дамбе, что для него нехарактерно. Возможно, Маслобоев шел к людям за помощью.

Он был очень активным. Один из мэтров кругосветных путешествий. Причем в приличном возрасте он оставался в очень хорошей спортивной форме. Пример для всех отметил Орлов

Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска накануне сообщила, что на водохранилище в районе дамбы ГЭС очевидцы заметили мужчину в воде. Вызванные на место спасатели вытащили его и начали сердечно-легочную реанимацию, так как признаков жизни пострадавший не подавал. Сердце даже смогли запустить, однако в результате мужчина все-таки скончался.

Маслобоев был инженером ЭВМ и много лет работал в Институте автоматики и электрометрии СО РАН. Принимал участие в многолетних плаваниях. В 2007 году участвовал в экспедиции "Сибирь – Индийский океан", в ходе которой с командой прошел маршрут по Индийскому океану на надувном катамаране.