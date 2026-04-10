Известный полярник погиб на Шпицбергене во время одиночного похода

75-летний полярник погиб в расщелине ледника на Шпицбергене

Москва10 апр Вести.Знаменитый полярник Мирослав Якеш погиб в расщелине ледника Сильфонна на Шпицбергене. сообщило ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь". 75-летний чешский путешественник предпринял одиночный поход по отдаленному арктическому архипелагу.

Тело полярника были обнаружено в четверг 9 апреля спасательными службами администрации губернатора Шпицбергена сообщила пресс-служба "Арктикугля" в своем Telegram-канале

В конце марта Якеш начал одиночное путешествие на лыжах на юг Шпицбергена. В последний раз он вышел на связь 2 апреля. Поиски пропавшего полярника начались 6 апреля.

Русский дом в Праге выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Мирослава Якеша.

Еще совсем недавно мы поздравляли Мирослава с днем рождения, строили планы относительно встречи с путешественниками-энтузиастами и любителями экстремальных видов спорта в Русском доме в Праге после его возвращения из очередной поездки. К сожалению, этим планам не суждено сбыться отметили в Русском доме

В 1993 году Мирослав Якеш стал первым чехом, достигшим Северного полюса пешком.