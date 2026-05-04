Велотурист попал под камнепад на Большой Байкальской тропе Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста с Большой Байкальской тропы

Москва4 мая Вести.Турист погиб во время прохождения Большой Байкальской тропы, тело мужчины эвакуировано спасателями, сообщает МЧС России в своем канале в MAX.

Иркутянин, передвигавшийся на велосипеде в составе незарегистрированной тургруппы, попал под камнепад между падями Емельяниха и Смородовая. От полученных травм он скончался на месте ЧП.

Спасатели на аэроглиссере эвакуировали тело погибшего в поселок Никола говорится в сообщении

После эвакуации тело погибшего было передано сотрудникам Следственного комитета.