СК начал проверку после гибели туриста у вулкана Авачинский на Камчатке

На Камчатке турист погиб у подножия вулкана Авачинский СК начал проверку после гибели туриста у вулкана Авачинский на Камчатке

Москва3 авг Вести.В Елизовском районе Камчатского края у подножия вулкана Авачинский погиб турист. Об этом сообщило СУ СК России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в понедельник, 3 августа, в правоохранительные органы поступила информация о гибели человека в районе вулкана.

3 августа 2026 года в следственные органы поступило сообщение о гибели в Елизовском районе туриста у подножия вулкана Авачинский говорится в публикации

Следком организовал проверку по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тело погибшего уже осмотрели с участием судмедэксперта - внешних признаков насильственного характера смерти не выявлено. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.