Дело возбуждено по факту происшествия с туристом на вулкане Горелый на Камчатке СК Камчатки: турист на вулкане Горелый травмировался, приняв предложение гида

Москва6 июл Вести.Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося экскурсионными услугами, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Подозреваемый договорился с туристами об организации экскурсии на вулкан Горелый, куда они направились 2 июля. В программу входили трансфер, подъем группы на вершину и катание на сапборде по водоему в кратере вулкана. При этом мужчина не выдал экскурсантам снаряжение и не объяснил, насколько маршрут может быть опасен.

Находясь 2 июля текущего года на вершине вулкана и пренебрегая элементарными мерами безопасности, фигурант предложил туристу из Иркутской области осуществить на сапборде спуск со склона в сторону водоема, расположенного в кратере. В ходе спуска по неровной поверхности сапборд перевернулся, в результате чего потерпевший упал и получил травму в виде закрытого оскольчатого перелома бедра слева. Указанное повреждение предварительно квалифицируется как тяжкий вред здоровью отметили в пресс-службе

Подозреваемого допросили, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Степень тяжести вреда здоровью потерпевшего определит экспертиза. Ведется следствие.