Хозяйке лошади, скинувшей наездницу на Камчатке, грозит уголовное преследование Дело возбуждено на Камчатке в отношении хозяйки лошади, скинувшей наездницу

Москва16 апр Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летней жительницы Петропавловска-Камчатского по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере MAX.

В начале января подозреваемая организовала конную прогулку для 36-летней женщины. Не имея статуса индивидуального предпринимателя, она взяла за мероприятие плату. При этом не провела инструктаж по технике безопасности и не выдала женщине экипировку.

Во время движения по проезжей части в районе поселка Заозерный лошадь… испугалась проезжавшего мимо снегохода. Животное повело себя агрессивно, в результате чего потерпевшая упала на ледяную поверхность, где лошадь наступила на нее отметили в сообщении

Потерпевшая получила закрытый перелом плечевой кости.

Ведется следствие, женщине назначена судебно-медицинская экспертиза.