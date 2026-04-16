Москва16 апрВести.Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летней жительницы Петропавловска-Камчатского по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере MAX.
В начале января подозреваемая организовала конную прогулку для 36-летней женщины. Не имея статуса индивидуального предпринимателя, она взяла за мероприятие плату. При этом не провела инструктаж по технике безопасности и не выдала женщине экипировку.
Во время движения по проезжей части в районе поселка Заозерный лошадь… испугалась проезжавшего мимо снегохода. Животное повело себя агрессивно, в результате чего потерпевшая упала на ледяную поверхность, где лошадь наступила на нееотметили в сообщении
Потерпевшая получила закрытый перелом плечевой кости.
Ведется следствие, женщине назначена судебно-медицинская экспертиза.