СК возбудил дело после пропажи туристки во время сплава на сапбордах на Урале

Дело возбудили после пропажи туристки во время сплава в Челябинской области СК возбудил дело после пропажи туристки во время сплава на сапбордах на Урале

Москва29 июн Вести.В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристки во время сплава на сапбордах по реке Ай. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, днем 28 июня во время сплава 15 человек на сапбордах одна из туристок отстала от группы. Предположительно, ее сапборд перевернулся.

Пострадавшая упала в воду, была унесена течением и не смогла самостоятельно выбраться на поверхность. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов совместно с экстренными службами проводятся поисково-спасательные мероприятия, в том числе с применением квадрокоптеров говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Отмечается, что организатором сплава выступил индивидуальный предприниматель. Он также выдал напрокат оборудование, добавили в СК.