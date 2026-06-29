Москва29 июнВести.В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристки во время сплава на сапбордах по реке Ай. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, днем 28 июня во время сплава 15 человек на сапбордах одна из туристок отстала от группы. Предположительно, ее сапборд перевернулся.
Пострадавшая упала в воду, была унесена течением и не смогла самостоятельно выбраться на поверхность. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов совместно с экстренными службами проводятся поисково-спасательные мероприятия, в том числе с применением квадрокоптеровговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Отмечается, что организатором сплава выступил индивидуальный предприниматель. Он также выдал напрокат оборудование, добавили в СК.