Уголовное дело возбуждено после гибели туристки на Урале

Погибшая от падения дерева туристка сплавлялась по Чусовой вместе с сыном Уголовное дело возбуждено после гибели туристки на Урале

Москва23 июл Вести.Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели туристки на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом, передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что на 62-летнюю женщину упало дерево, вырванное сильным порывом ветра. Туристка погибла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

За это преступление предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, женщина в составе группы туристов сплавлялась по реке. Путешественники остановились и разбили на берегу палаточный лагерь.

Когда началась гроза, сильный ветер повалил дерево, и оно упало на палатку. Туристка получила травмы, от которых скончалась.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнил, что всего в эту туристическую группу входило больше ста человек.

Погибшая была жительницей Невьянска. Женщина отправилась на сплав вместе с 43-летним сыном.