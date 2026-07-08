Одна сорвавшаяся со скалы в Пермском крае туристка погибла, вторая в больнице

Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае, одна погибла Одна сорвавшаяся со скалы в Пермском крае туристка погибла, вторая в больнице

Москва8 июл Вести.Лысьвенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия с туристами, сообщает надзорное ведомство Пермского края.

Там уточнили, что 3 июля при восхождении две девушки сорвались со скалы Камень Желтый в селе Кын.

Одна из пострадавших погибла, вторая с травмами доставлена в медицинское учреждение говорится в публикации прокуратуры Пермского края в Telegram-канале

По предварительной информации, туристическая группа не была зарегистрирована, сообщили в ведомстве.