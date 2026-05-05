Две туристки перестали выходить на связь во время похода в горах КЧР

В горах КЧР пропали две туристки, они не выходят на связь второй день Две туристки перестали выходить на связь во время похода в горах КЧР

Москва5 мая Вести.В Карачаево-Черкесии пропали две туристки из Астрахани. Они не выходят на связь второй день, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девушки заблудились в последний день своего похода. После него они должны были выйти к местному поселению и связаться с родителями.

Однако этого не произошло, и родственники обратились в МЧС, где их маршрут и был зарегистрирован. В настоящее время поиски пропавших ведут 15 спасателей.

Обследуются два заявленных девушками района. Каждый из них считается сложным даже для подготовленных туристов.