В Крыму спасли двух девочек, которые отстали от экскурсионной группы в горах Двух девочек спасли в горах Крыма

Москва23 мая Вести.В Крыму спасатели пришли на помощь двум девочкам, которые отстали от экскурсионной группы в горах недалеко от Алимовой балки в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел вечером 23 мая, в субботу.

Две девочки сошли с тропы… Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы говорится в сообщении ведомства

К поискам девочек подключались пять человек личного состава.