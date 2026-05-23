Москва23 маяВести.В Крыму спасатели пришли на помощь двум девочкам, которые отстали от экскурсионной группы в горах недалеко от Алимовой балки в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел вечером 23 мая, в субботу.
Две девочки сошли с тропы… Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группыговорится в сообщении ведомства
К поискам девочек подключались пять человек личного состава.