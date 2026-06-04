Москва4 июнВести.Трое туристов сбились с тропы в районе горы Морчека в Крыму, на помощь им пришли спасатели, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Отмечается, что группа спускалась с плато Ай-Петри и оказалась на участке с сыпучим грунтом, откуда не смогла выбраться самостоятельно.
Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"… при помощи альпинистского снаряжения спустили туристов в безопасное место. От медпомощи они отказалисьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Спасатели доставили туристов в Алупку.