В Крыму спасли туристку, упавшую в грунтовый провал Крымские спасатели пришли на помощь туристке, упавшей в грунтовый провал

Москва21 июн Вести.В Крыму спасатели пришли на помощь туристке, получившей травму при падении в грунтовый провал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел днем 21 июня, в воскресенье, на северном склоне мыса Меганом.

Женщина упала в грунтовый провал и повредила руку… Спасатели оперативно обнаружили туристку, эвакуировали ее из провала и провели фиксацию поврежденной конечности. После этого пострадавшую на носилках транспортировали к служебному автомобилю говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Женщину доставили в Судак и передали медикам городской больницы.

К спасательной операции привлекались специалисты отряда "КРЫМ-СПАС" и сотрудники МЧС.