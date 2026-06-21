Москва21 июнВести.В Крыму спасатели пришли на помощь туристке, получившей травму при падении в грунтовый провал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел днем 21 июня, в воскресенье, на северном склоне мыса Меганом.
Женщина упала в грунтовый провал и повредила руку… Спасатели оперативно обнаружили туристку, эвакуировали ее из провала и провели фиксацию поврежденной конечности. После этого пострадавшую на носилках транспортировали к служебному автомобилюговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Женщину доставили в Судак и передали медикам городской больницы.
К спасательной операции привлекались специалисты отряда "КРЫМ-СПАС" и сотрудники МЧС.