В Крыму спасли туриста, застрявшего на непроходимом скальном участке Крымские спасатели помогли заблудившемуся в горах туристу

Москва2 авг Вести.Спасатели "КРЫМ-СПАС" пришли на помощь туристу, заблудившемуся в горах и застрявшему на непроходимом скальном участке. С мужчиной все в порядке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Турист сбился с тропы вечером 1 августа в районе водопада Джурла. После наступления сумерек у него не было возможности продолжить путь самостоятельно, к тому же передвижению не способствовал сложный рельеф местности.

Прибыв в с. Лучистое, спасатели приступили к поиску туриста в пешем порядке. В 01.35 мужчину обнаружили в верховьях р. Алака на скальных полках… Используя альпснаряжение, эвакуировали пострадавшего на туристическую тропу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Его проводили к остановке.