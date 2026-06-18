Заблудившихся туристов в горах Сочи выводили из леса больше суток

В горах Сочи спасатели вывели заблудившихся туристов Заблудившихся туристов в горах Сочи выводили из леса больше суток

Москва18 июн Вести.Двое туристов заблудились в горах Сочи 16 июня. Они позвонили в службу спасения и сообщили координаты своего местонахождения, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Мужчины шли по карте, должны были выйти на тропу, но найти ее не смогли - она полностью заросла высокой травой и кустарниками, продолжить путь самостоятельно уже не смогли говорится в сообщении

Спасатели и медик ЮРПСО МЧС России выехали в горнолесной массив села Солохаул на автомобиле высокой проходимости. Часть пути преодолели на машине, дальше пробирались через заросли по сложному горному рельефу. Заблудившихся мужчин спасатели нашли ближе к полуночи. После ночевки группа отправилась в обратную сторону.

Вечером 17 июня туристов вывели из леса к внедорожнику МЧС и вывезли в город. Медицинская помощь им не потребовалась.