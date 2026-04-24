В Сочи спасли людей, оказавшихся в опасности из-за паводка и разрушенного моста Спасатели помогли людям, оказавшимся в опасности из-за паводка в Сочи

Москва24 апр Вести.Специалисты службы спасения города Сочи пришли на помощь людям, оказавшимся в опасности из-за подъема уровня воды в реке и разрушенного моста. Как сообщили в учреждении, пять человек были благополучно переправлены на другой берег.

Инцидент произошел на улице Курганная в селе Каткова Щель. После разлива притока местные жители не смогли вернуться домой.

Заявитель обратился за помощью, сообщив, что мост через приток реки Чухукт разрушен… Спасатели провели работы по наведению временной переправы с использованием альпинистского снаряжения... Все пострадавшие были успешно эвакуированы на другой берег говорится в Telegram-канале службы

Помощь медиков спасенным не потребовалась.