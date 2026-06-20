Спасатели приостановили поиски туриста в КЧР, которого унесло течением реки

Второй день поисков туриста, выпавшего из катамарана в КЧР, не дали результатов Спасатели приостановили поиски туриста в КЧР, которого унесло течением реки

Москва20 июн Вести.Второй день поисков туриста, которого унесло течением горной реки Учкулан в результате переворачивания катамарана, не принесли результатов. Об этом сообщает МЧС Карачаево-Черкессии.

В субботу поисковые работы были приостановлены. В них принимало участие 97 человек и 23 единицы техники.

Поиски туриста из Москвы, которого накануне унесло течением реки Учкулан при сплаве катамарана в Карачаевском районе, приостановлены написано в сообщении министерства

Происшествие случилось в пятницу. В катамаране находилось двое мужчин, один из которых смог самостоятельно выплыть из реки и добраться до берега.

Группа туристов не зарегистрировала сплав в МЧС России.