В Красноярском крае найдено тело погибшей во время сплава женщины

Красноярские спасатели нашли тело погибшей во время сплава женщины В Красноярском крае найдено тело погибшей во время сплава женщины

Москва30 июн Вести.Спасатели обнаружили в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа Красноярского края тело женщины, участницы сплава. Сообщение об этом поступило 30 июня в правоохранительные органы. По факту гибели туристки начата процессуальная проверка, уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасии.

По предварительным сведениям, 19 июня 2026 года двое туристов начали сплавляться по реке Агул на двух лодках. В одной находились мужчина и женщина, в другой - их вещи.

Пара должна была вернуться 26 июня, однако они не прибыли к этому сроку и перестали выходить на связь с родственниками говорится в мессенджере

30 июня спасатели обнаружили обе перевернутые лодки и тело женщины. Поиски ее друга продолжаются. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.