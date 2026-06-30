Москва30 июнВести.Спасатели обнаружили в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа Красноярского края тело женщины, участницы сплава. Сообщение об этом поступило 30 июня в правоохранительные органы. По факту гибели туристки начата процессуальная проверка, уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасии.
По предварительным сведениям, 19 июня 2026 года двое туристов начали сплавляться по реке Агул на двух лодках. В одной находились мужчина и женщина, в другой - их вещи.
Пара должна была вернуться 26 июня, однако они не прибыли к этому сроку и перестали выходить на связь с родственникамиговорится в мессенджере
30 июня спасатели обнаружили обе перевернутые лодки и тело женщины. Поиски ее друга продолжаются. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.