Женщина утонула во время водной прогулки в Карелии

В Карелии 34-летняя женщина утонула во время водной прогулки Женщина утонула во время водной прогулки в Карелии

Москва5 авг Вести.В Карелии 34-летняя женщина утонула во время водной прогулки. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. Инцидент произошел на озере Пайкъярви в Сортавальском районе.

По предварительной информации, компания из четырех человек отдыхала на берегу озера, распивая спиртные напитки. Ближе к вечеру отдыхающие отправились на прогулку по водоему на пластиковой гребной лодке.

В период нахождения на воде лодка опрокинулась. Троим из четырех человек удалось выжить, женщина утонула отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Оставшихся подобрал очевидец, проезжавший мимо на моторной лодке. Между тем спасти женщину не удалось — прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

В настоящее время следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин гибели.