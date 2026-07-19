Туристка погибла, упав в обрыв в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии туристка погибла, сорвавшись в обрыв в урочище Джилы-Су Туристка погибла, упав в обрыв в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии

Москва19 июл Вести.Туристка из Свердловской области погибла, сорвавшись в обрыв в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Трагедия произошла днем 19 июля, в воскресенье, в Зольском районе.

Сорвалась с края водопада Султан, расположенного в урочище Джилы-су Зольского района республики. В результате падания женщина получила травмы, несовместимые с жизнью говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следственные органы проводят проверку, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.