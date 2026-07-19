Москва19 июлВести.Туристка из Свердловской области погибла, сорвавшись в обрыв в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Трагедия произошла днем 19 июля, в воскресенье, в Зольском районе.
Сорвалась с края водопада Султан, расположенного в урочище Джилы-су Зольского района республики. В результате падания женщина получила травмы, несовместимые с жизньюговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы проводят проверку, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.