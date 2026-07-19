Москва19 июлВести.В Кабардино-Балкарии эвакуировали тело туристки, упавшей в обрыв в урочище Джилы-Су. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Тело 44-летней погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Трагедия произошла днем 19 июля, в воскресенье, в Зольском районе. Туристка из Свердловской области сорвалась с края водопада Султан. Отмечается, что она была в составе экскурсионной группы.