Москва2 июнВести.Спасатели эвакуировали четверых альпинистов, застрявших из-за непогоды в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Туристы оказались в ловушке из-за неблагоприятных погодных условий.
С привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали группу альпинистов из 4-х человек в альплагерь Безенги, в медицинской помощи не нуждаютсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
К поисково-спасательной операции привлекались четыре специалиста Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.