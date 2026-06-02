Спасатели МЧС России эвакуировали четверых альпинистов из ущелья в КБР

Москва2 июн Вести.Спасатели эвакуировали четверых альпинистов, застрявших из-за непогоды в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Туристы оказались в ловушке из-за неблагоприятных погодных условий.

С привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали группу альпинистов из 4-х человек в альплагерь Безенги, в медицинской помощи не нуждаются говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

К поисково-спасательной операции привлекались четыре специалиста Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.