Москва1 июнВести.Спасатели выдвинулись на помощь альпинистам, застрявшим из-за непогоды в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Информация поступила утром 1 июня, в понедельник. Сейчас альпинисты находятся в хижине Джанги-Кош, с ними есть связь.
К месту нахождения туристов с альплагеря следует пешая группа из 4 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Работы осложняет лавинная опасность и условия камнепадаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что к туристам ранее был направлен вертолет Ми-8, однако не смог подлететь из-за неблагоприятных погодных условий.