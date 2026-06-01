Спасатели МЧС России эвакуируют четверых альпинистов из ущелья в КБР

Москва1 июн Вести.Спасатели выдвинулись на помощь альпинистам, застрявшим из-за непогоды в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Информация поступила утром 1 июня, в понедельник. Сейчас альпинисты находятся в хижине Джанги-Кош, с ними есть связь.

К месту нахождения туристов с альплагеря следует пешая группа из 4 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Работы осложняет лавинная опасность и условия камнепада говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что к туристам ранее был направлен вертолет Ми-8, однако не смог подлететь из-за неблагоприятных погодных условий.