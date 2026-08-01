Москва1 авгВести.В ущелье Адыр-су в Кабардино-Балкарии обнаружили тело туристки, пропавшей во время прогулки 25 июля. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Жительница города Санкт-Петербург 1961 года рождения в составе туристической группы прибыла в ущелье Адыр-Су. Женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала. Ее тело было сегодня обнаружено спасателями в рекеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы начали проверку, в рамках которой назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.