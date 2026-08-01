Тело пропавшей туристки из Петербурга нашли в ущелье в Кабардино-Балкарии

В КБР нашли тело туристки из Петербурга, пропавшей несколько дней назад Тело пропавшей туристки из Петербурга нашли в ущелье в Кабардино-Балкарии

Москва1 авг Вести.В ущелье Адыр-су в Кабардино-Балкарии обнаружили тело туристки, пропавшей во время прогулки 25 июля. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Жительница города Санкт-Петербург 1961 года рождения в составе туристической группы прибыла в ущелье Адыр-Су. Женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала. Ее тело было сегодня обнаружено спасателями в реке говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следственные органы начали проверку, в рамках которой назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.