Под Белградом нашли тело, которое может принадлежать пропавшей гражданке России Telegraf: тело, которое может принадлежать россиянке, нашли под Белградом

Москва31 июл Вести.Тело молодой женщины, которая может оказаться гражданкой РФ, обнаружено в пригороде Белграда. Об этом сообщил портал Telegraf.

По его информации, в четверг вечером в одном из каналов в районе Падинска-Скела нашли тело женщины в чемодане.

Согласно официально неподтвержденной информации, предполагается, что речь идет о молодой женщине, вероятнее всего, гражданке России в возрасте около 28 лет говорится в публикации

Ранее СМИ писали, что пропавшая в столице Сербии россиянка может находиться на заброшенном складе неподалеку от клуба, который она посещала незадолго до своего исчезновения. Речь тогда шла о жительнице Санкт-Петербурга Людмиле Турковой. Она прилетела в Белград как туристка и пропала на следующий день после прибытия.