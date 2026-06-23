20-летнего россиянина нашли с перерезанным горлом в Белграде SHOT: в Белграде нашли тело 20-летнего россиянина с перерезанным горлом

Москва23 июн Вести.В Белграде нашли тело 20-летнего россиянина с перерезанным горлом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тело 20-летнего Михаила обнаружили в Белграде, недалеко от Нового кладбища. В страну уже прилетела мать погибшего парня говорится в сообщении

По словам матери погибшего, местные стражи порядка не хотят заниматься расследованием гибели иностранца и искать причастных среди жителей города. Женщина утверждает, что ее не пускают в морг и не хотят показывать записи с камер видеонаблюдения.

Между тем друзья погибшего юноши утверждают, что он за несколько дней до своей гибели познакомился с розововолосой девушкой, которая после совместной ночи украла его кошелек. После этого Михаил отправился искать ее в местный клуб, затем без документов заселился в гостиницу, расположенную рядом с увеселительным заведением, и "ходил по отелю сам не свой с камнем в руке". Затем парень пошел к себе домой, но не дошел до пункта назначения 15 минут. Позже его нашли мертвым.

Ранее на курортном острове Бали скончалась российская туристка, которая отравилась местным вином.